جديد "سناب شات" .. العدسات التفاعلية الآن بالحواسيب

جهينة نيوز

كشفت منصة 'سناب شات' Snapchat أمس النقاب عن Snap Camera، وهو تطبيق مجاني لأجهزة حواسيب سطح مكتب يمكن للمستخدمين تنزيله لجلب مجموعة من العدسات التفاعلية إلى كاميرا الويب الخاصة بهم، بحيث لم تعد عدسات منصة التواصل الاجتماعي التفاعلية مقتصرة على الهاتف الذكي، ويتم مزامنة التطبيق مع كاميرا الويب الخاصة بك بحيث يمكنك استخدامه في مقاطع فيديو يوتيوب المسجلة أو منصات دردشة الفيديو الشائعة مثل سكايب Skype و Google Hangouts وحتى عند البث المباشر عبر Facebook Live أو Twitch.

ويوفر التطبيق للمستخدمين إمكانية الوصول إلى الفلاتر التي تصنعها 'سناب شات'، كما يمكنهم استخدام أي عدسات يقدمها منشئو المحتوى من خلال استديو العدسات Lens Studio الخاص بالشركة، وينبغي على المستخدمين أولاً تنزيل تطبيق Snap Camera على حواسيب سطح المكتب الخاص بهم، حيث أن التطبيق يتوفر لأنظمة 'ويندوز' و'ماك'، ومن ثم يتزامن تلقائياً مع الكاميرا المتصلة بجهاز الحاسب الخاص بك، ويعمل التطبيق مع العديد من منصات دردشة الفيديو ومواقع تحميل الفيديو.

ويمكن للمستخدمين استخدام متصفح العدسات Lens Explorer لتجربة فلاتر الواقع المعزز المختلفة للوجه، ومعرفة من الذي صنعها، ووضعها ضمن المفضلة عبر تحديدها بنجمة لسهولة الوصول إليها لاحقاً، ويحتوي متصفح العدسات أيضاً على علامة تبويب للمستخدمين لعرض عدساتهم الأكثر استخداماً.

ويعد تطبيق 'فيستايم' FaceTime من آبل أحد التطبيقات الرئيسية التي لا تدعم تطبيق Snap Camera، وتم تقديم أكثر من 250 ألف عدسة جماعية من خلال Lens Studio منذ إطلاقه في شهر كانون الأول، وتم مشاهدتها أكثر من مليار مرة.

كما طورت منصة 'سناب شات' أداة كاميرا مخصصة تتكامل مع موقع Twitch، ويمكن من خلال مقطع الفيديو المخصص للبرنامج الجديد رؤية المستخدمين وهم يستخدمون العدسات التفاعلية أثناء إجراء مكالمة جماعية، كما توجد عدسات تحت أسماء بعض الألعاب، بما في ذلك League of Legends و Battelgrounds و World of Warcraft و Overwatch.

وينبغي من أجل الوصول إلى العدسة واستخدامها مسح رمز الاستجابة السريعة QR Snapcode ضوئياً على الشاشة، ولا يحتاج المستخدمون إلى حساب 'سناب شات' للاستفادة من العدسات، حيث من الواضح أن الشركة تركز بشكل أكبر على التأكيد على المكتبة المتنامية لفلاتر الواقع المعزز، وقال إيتان بيلبسكى Eitan Pilipski، رئيس قسم الواقع المعزز في شركة 'سناب': 'نحن نسير في طريق توفير المزيد من قنوات التوزيع لمنشئي المحتوى لإبراز عملهم'.

وأضاف: :يمكن لكاميرا سطح المكتب جلب المزيد من الاهتمام لمنشئي العدسات، ولذلك قررت سناب شات عدم إنشاء تطبيق كاميرا ويب خاص بها حيث يمكن للمستخدمين التقاط الصور أو مقاطع الفيديو التي تحتوي على العدسات. وبدلاً من ذلك، فإنها ركزت على أن يكون البرنامج متكامل مع منصات أخرى. ونحن لا نريد التنافس في تلك المساحة، بل نريد إحضار عدسات المجتمع لأي 'تطبيقات يستخدمها الأشخاص فقط