انطلاق أعمال المؤتمر الصناعي الثالث في حلب بحضور رئيس الحكومة

جهينة نيوز

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الصناعي الثالث الذي ينظمه اتحاد غرف الصناعة السورية في فندق شهباء حلب بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.

ويناقش المشاركون في المؤتمر قضايا تتعلق بتطوير الواقع الصناعي والتجاري والمدن والمناطق الصناعية والحرفية والشؤون المالية والمصرفية والجمارك والتأمينات الاجتماعية ومتطلبات الصناعيين والمعوقات التي تواجههم وواقع عمل المنشآت الصناعية وسبل عودتها للإنتاج.

ويبحث المشاركون في المؤتمر واقع الصناعات النسيجية والغذائية والدوائية والبلاستيكية والتسهيلات الممنوحة للصناعيين فيما يتعلق بحوامل الطاقة والإعفاءات.

سانا