مصرع وأسر عدد من قادة ألوية وكتائب "تحالف العدوان" في ناطع اليمنية

جهينة نيوز

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مصرع واسر عدد من قادة ألوية وكتائب تحالف العدوان وإصابة عشرات المسلحين وذلك في عملية عسكرية نوعية نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء.

وأشار المتحدث العسكري في تصريح لموقع "26سبتمبر نت" الاخباري، إلى أن ابطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية استدراج نوعية لقوات العدو ومحاصرته والانقضاض عليه من كافة الاتجاهات حيث لقي العشرات من قوات العدو مصرعهم بينهم ركن الاستخبارات في اللواء 19 مشاة العقيد احمد العياشي وقائد الكتيبة الرابعة في اللواء 153مشاة العقيد المرتزق حسين ديمان ونجل القيادي مفرح بحيبح.

ونوه الى ان اكثر من 30 جثة لازالت في ارض المعركة وان 50 مصابا من المسلحين وصلوا الى مستشفى بيحان كما تم اسر عدد من المسلحين وتدمير عدد كبير من الآليات والأطقم العسكرية واغتنام ست اليات وعتاد عسكري متنوع خلال العملية.

وأوضح بان المقاتلين تمكنوا من خلال هذه العملية النوعية تنفيذ هجوم معاكس وتطهير المواقع التي كان العدو قد تقدم فيها خلال اليومين الماضية بمسافة 6 كليو متر.

واكد انه سيتم الكشف عن القيادات التي لقيت مصرعها لاحقا.

وثمن العميد سريع الدور البطولي لأبناء ناطع بالبيضاء ووقوفهم الى جانب ابطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة الغزاة ومسلحيهم.