كيان الاحتلال: التواصل مع العسكريين الروس مستمر بعد حادث إسقاط الطائرة الروسية

جهينة نيوز

أفادت وزارة خارجية الكيان الإسرائيلي اليوم الاثنين بأن التواصل بين العسكريين الإسرائيليين والروس مستمر بعد سقوط الطائرة الروسية.

وأكد نائب مدير قسم أوراسيا في وزارة خارجية الكيان، أليكس بن تسفي حسبما نقلت عنه سبوتنيك أن التواصل بين العسكريين الروس والإسرائيليين مستمر بعد حادث الطائرة الروسية "إيليوشين —20".

وأوضح بن تسفي للصحفيين "التواصل بين عسكريي إسرائيل وروسيا مستمر، وتعمل لدينا آلية منع الصدامات العسكرية العرضية".

كما ذكر أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يتطلع لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال بن تسفي للصحفيين "كل ذلك لا يزال قيد العمل، من غير المعروف اذا كان هذا اللقاء سيعقد أم لا، الوضح حول هذه الفعالية صعب من ناحية الوقت، ولا يمكنني توضيح الصيغة".

وتابع "أنهما سيجتمعان 100% وسيتحدثان، لكن من غير الواضح بعد هل سيكون على الطاولة أم بصيغة أخرى".