رومانيولي يقود ميلان للفوز على أودينيزي بهدف قاتل

جهينة نيوز

خرج فريق ميلان بفوز ثمين من ملعب مضيفه أودينيزي، بهدف جاء في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما امس الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين ميلان "الروسونيري" بالفضل في انتصاره لمدافعه أليسيو رومانيولي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الوقت القاتل، في الدقيقة السابعة المحتسبة بدلا من الضائع.

ولكن فرحة الروسونيري بقيت ناقصة لتعرض مهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين، لإصابة في الظهر، عند الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول، وطلب التبديل، بعد عودته إلى الملعب بنحو عشر دقائق، لعدم قدرته على استكمال المباراة.

وكان أليسيو رومانيولي قد أحرز هدف الفوز للفريق اللومباردي في مرمى ضيفه جنوى، أيضا في الوقت القاتل، في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا من الضائع لزمن اللقاء الذي جمعهما، يوم الأربعاء الماضي.

ورفع ميلان رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 21 نقطة، واستعاد المركز الرابع من لاتسيو بفارق الأهداف.

بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 9 نقاط، وبقي في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الكالتشيو.

المصدر: RT