الحظر الاميركي الجديد على إيران يدخل حيز التنفيذ

جهينة نيوز

دخلت الحزمة الثانية من الحظر الأمريكي الجديد ضد إيران حيز التنفيذ رسميا اليوم الاثنين مستهدفة العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة وستضم قائمة الحظر أكثر من 600 شخص وشركة في إيران.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن عدد الأفراد والشركات المشمولين في هذه الحزمة الثانية من العقوبات.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز مساء امس الأحد اشار وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الى ان وزارة الخزانة ستشيف أكثر من 600 شخص وشركة في إيران إلى قائمة الحظر زاعما انه يتعين على ذلك التاثير على سلوك النظام الايراني .

ورغم ان الادارة الاميركية اعلنت عن اعفاء ثماني دول من الحظر النفطي على ايران الا ان بومبيو عاد الى توجيه تهديداته السابقة بتصفير النفط الايراني مسوفا الامر الى اجل غير محدد .

يشار الى ان سمسار الادارة الاميركية دونالد ترامب كان قدل اعلن في مايو الماضي، انسحاب واشنطن من الاتفاق الأممي حول البرنامج النووي الإيراني. كما تحدث عن استئناف جميع انواع الحظر السابق (والذي ألغي بموجب الاتفاق النووي ) ضد إيران، بما في ذلك الحظر الثانوي، أي ضد الدول الأخرى التي تخرق هذا الحظر وتتعامل مع إيران.

وأعادت الولايات المتحدة فرض قسم من الحظر ضد إيران في 7 أغسطس اب الماضي. وسيفرض حظر أشد قساوة يشمل صادرات النفط الإيراني اعتبارا من اليوم الاثنين 5 نوفمبر. وزعمت واشنطن أن هدفها يتمثل في خفض تصدير النفط الإيراني وصولا إلى الصفر، وحثت المشترين على التخلي عن مشتريات النفط من إيران وهددتهم بفرض عقوبات ضدهم في حال استيرادهم النفط الإيراني.