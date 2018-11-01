اصطدام طائرتين في سماء كندا وتحطم إحداهما!

جهينة نيوز

أعلنت الشرطة الكندية اصطدام طائرتين في الجو فوق العاصمة أوتاوا، مما أدى لتحطم إحدى الطائرتين وهبوط الثانية اضطراريا.

وقالت قناة التلفزيون الكندية "CTV News"، نقلا عن الشرطة، إن الحادث وقع امس الأحد، حوالي الساعة الـ 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت موسكو).

ووفقا للقناة، فقد تحطمت الطائرة الأصغر حجما والتي أعلن عن مصرع قائدها، في حين عادت الطائرة الأكبر إلى مطار أوتاوا الدولي بعد إصابتها بأضرار طفيفة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بها.

ورفضت الشرطة التعليق على الحادث، مشيرة إلى أنه سيتم فتح تحقيقات لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.