ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في إحدى "ندوات" المدارس في حماة ومخابز تهرّب الدقيق!

جهينة نيوز

ديدان وحشرات حية وميتة في مواد غذائية وتين مجفف أشنع المخالفات التي سجلتها ضبوط مديرية التجارة الداخلية في محافظة حماة الشهر الماضي، كما تربعت مخالفات المخابز المختلفة ولاسيما تهريب الدقيق التمويني عرش الضبوط التي بلغت 700 ضبط و200عينة و170 إغلاقاً.

وحسب التقرير الذي صدر عن المديرية ونشرته تشرين فقد تم ضبط أكثر من مخبز يقوم بتوفير الدقيق التمويني بقصد تهريبه، فأول مخبز تم ضبط 10 أكياس فيه من الدقيق، وآخر 4 أكياس، بينما تم ضبط 22 كيساً من الدقيق في أحد المخابز تم توفيرها بهدف التصرف بها بطريقة غير مشروعة.

وتمكن عناصر التموين من كشف حيلة أحد المخابز الذي قام بوضع أكياس من الخبز اليابس بدلاً من أكياس الدقيق التمويني في المخبز بقصد الغش والتمويه بأن الدقيق كامل في المخبز، حيث قاموا بمصادرة 42 كيساً من الدقيق من أحد الناقلين.

و كانت مخالفات الخبز الأخرى واضحة في تقرير المديرية، فقد تم ضبط مخبز يقوم صاحبه بتصنيع خبز رديء مع نقص في الوزن، فتم تغريم رئيس الوردية 300 ألف ليرة فارق نقص الوزن مع متابعة الإجراءات الإدارية اللاحقة بحقه وأمين المستودع، وتم توقيف مستثمر مخبز وإحالته إلى القضاء بعد ضبط نقص في وزن الخبز، وتم توقيف أحد أصحاب المخابز بريف السلمية وإحالته إلى القضاء لحيازة 2 طن من الدقيق التمويني زيادة على مخصصاته، حيث كان يقوم بنخل الدقيق التمويني وفرزه، ما ينعكس سلباً على نوعية الخبز المنتج، وتم تغريمه بمبلغ مليون و500 ألف ليرة ثمن الدقيق والخميرة والمازوت، كما تم ضبط معمل لصناعة البرشام يستخدم الدقيق التمويني حيث تمت مصادرة الدقيق.

كل ذلك في كفة وموضوع المواد الغذائية الملأى بالديدان في كفة أخرى، حيث تم ضبط محل لمخالفته حيازة مواد غذائية بداخلها حشرات وديدان صغيرة، وتم تنظيم الضبوط التموينية وإتلاف المواد الغذائية والمنتهية الصلاحية ومتابعة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، كما تم ضبط محل يقوم ببيع أنواع التين (الهبول) وبداخلها ديدان حية وميتة، ومحلين آخرين يستخدمان البيض المكسور في صناعة الكاتو، وتم ضبط كافتيريا في إحدى المدارس تقوم ببيع مقبلات منتهية الصلاحية للأطفال.

المخالفة التي لم تتمكن أي جهة من ردعها كانت في التقرير، حيث ضبطت المديرية مسلخاً سرياً في حي الأربعين يقوم بذبح إناث العواس من دون أي رقابة صحية، تم تنظيم الضبط وإحالته إلى القضاء ومتابعة الإجراءات القانونية، كما تم ضبط سيارة سوزوكي بداخلها 3 براميل من مخلفات مسالخ الفروج بهدف إطعامها للأسماك، إضافة لضبط كازية لتصرف صاحبها بالاحتياطي الاستراتيجي.