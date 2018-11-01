أبراج يوم الأثنين 2018/11/5 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولوداليوم11/5:لطيف،مسالم، قنوع، دبلوماسي، اقتصادي، فنان، موثوق، متكبر أحيانا، مرتبط بجذورك، تحب السيطرة وتفرض آرائك على الآخرين ، تجتاز مرحلة صعبة بنجاح، وللطالب تحقق تفوق دراسي،تهتم بأمورك المالية زيادة ممتلكاتك واستثماراتك تتحسن اوضاعك تضيف إلى خبراتك شهرة ومكاسب الك.

جهينة نيوز-خاص خاص:

برج الحمل:تركز على الشراكة سواء شراكة مال أو عاطفة انتبه لا ترمي انتقاداتك بصورة عشوائية لطف الأجواء ولا تكن حساس تسلح بالأمل والقوة وانتبه على صحتك.

برج الثور:تتعرض للمرض وتعب صحي بسبب انتقام غير مباشر ينعكس سلبا على جسدك أعمالك كثيرة وممكن تتراكم أكثر لا تأجل ولا تغفل تجنب السهر واطلب مساعدة مسؤولياتك متعددة وطارئة .

برج الجوزاء :تنهض وتحقق ذاتك من خلال تشجيع ودعم العائلة والمحيطين تشارك بأفكارك الشاملة تلعب التحديات دور هام وكبير في حياتك وقت جيد للتسلية والعلاقات أولاد والعائلة لا تغامر وتقبل كل شيء.

برج السرطان:ركز على صورتك أمام العائلة ولا تجعلها تهتز أبدا مهما كان إحساسك تواجه صعوبات وتأجيل تأخذ قرارات اقطع الطريق على أي محاولة فاشلة انتبه من مخالفة قانونية تظهر لك وللبعض اعطال وتصليحات.

برج الأسد :تبدع بالتوصل إلى أفكار مهمة حساباتك جيدة إيمانك وقناعاتك تنتقل لقوة خارجية توظفها باتصالاتك وتطوير أهدافك تتطلع للأمام بسفر ولقاءات أخوة وجيران.

برج العذراء :القمر ببرج الميزان التوقيت مهم الك على صعيد مادي تطلق مسارات جديدة تتمكن من المواجهة واسترداد حقوقك تسمع أخبار سعيدة تتعلق بنجاح مادي ومعنوي وللبعض لقاءات وهدايا.

برج الميزان:القمر ببرجك تشعر بالحيوية والنشاط والقوة تصل لاتفاق ونتيجة تتميز بفكرك الثاقب والحضور الملفت أدوارك ريادية وقيادية تحسم قضايا تتصاعد شعبيتك في كل الاتجاهات وللبعض اهتمام بالشكل الخارجي إطلالات إعلامية وتلفزيونية.

برج العقرب:انت متسامح وصبور لكن اليوم ابتعد عن عقدة المثالية وأظهر قوتك وتفوق على الآخرين اسمع أكثر ما تتكلم لا تتعامل مع أي شخص اعتمد على عقلك وحدسك أكثر ممنوع التردد.

برج القوس:تتمتع بالنفوذ وتأثير على الغير بدون شك تحب المغامرات حضورك مرغوب تتلقى دعوات ورقة مصالحة تكشف عن أوراقك تتسلم مهمة جديدة تشعر بتقدير الآخرين قادر على تكوين صداقات.

برج الجدي :فرص ونجاحات عملية على صعيد فردي وضمن مجموعات تظهر ابداعك مع المسؤولين و الغرباء تأكد من معلومات تأخذها انتبه من نوايا محيطك انتقادات تبتعد عنها أثبت جدارتك تصل لأهدافك ينطلب منك عناية صحية وجسدية خاصة.

برج الدلو:تتغلب على نقاطك السلبية وتتمع بقوة تعبير وتحل مشاكلك تذهب في رحلة مع الأصدقاء تعيش أوقات مميزة تأثر على الآخرين بكلامك توقع على أوراق، طاقاتك كبيرة تجتاز فيها الامتحانات بأنواعها .

برج الحوت: تهتم بأمورك المالية تشعر بضيق تجاه الآخرين وتستمع لآرائهم نصيحة ادفع فواتير واستحقاقات وادخل تحسين على وضعك المادي العطاء كبير يلبي رغبتك تشعر بقدرتك على حل كل المشكلات تعيد ترتيب أوراقك تبدع وتستمتع مع محيطك.