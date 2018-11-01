الطيران النرويجي فقد إمكانية تحديد موقعه و السبب تمرين روسي

جهينة نيوز:

قالت صحيفة النروج تودي على الانترنيت أنه خلال الاسبوع الماضي العديد من رحلات الطائرات بين المدن النرويجية فقدت الاتصال بنظام جي بي اس لتحديد المواقع و ألقت اللوم على التدريبات العسكرية الروسية.

و أفادت الصحيفة نقلاً عن سلطة الطيران المدني في النروج أن هناك سبب يدعو للإعتقاد أن سبب التشويش هو التدريبات العسكرية الروسية.

فيما نقلت الصحيفة عن السفارة الروسية قولها ان التدريبات العسكرية امر طبيعي و يتم الابلاغ عنها مسبقاً.

و يذكر أن روسيا نشرت في حميميم نظام تشويش مشابه و نبهت بأن من يهاجم سورية من البحر سيكون عرضة لقطع اتصالاته كاملة بما فيها الاتصال بالأقمار الصناعية .