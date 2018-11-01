قتلى و مفقودين و غابات مدمرة في إيطاليا بسبب الأحوال الجوية

جهينة نيوز:

ذكر مسؤولون في إيطاليا، يوم الأحد، أن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم بسبب سوء الأحوال الجوية في جزيرة صقلية الإيطالية ليرتفع بذلك عدد قتلى العواصف التي تجتاح إيطاليا إلى 29 شخصا.

وقال متحدث باسم شرطة عاصمة صقلية، الأحد، إن أمطارا غزيرة تسببت في انهيارات أرضية وفيضانات مما أدى إلى وفاة 10 أشخاص في المنطقة المحيطة بمدينة باليرمو.

وأضاف "ما زال بعض الأشخاص في عداد المفقودين".

وصرح مسؤول آخر بأن شخصين قتلا قرب بلدة أغريغنتو في صقلية بسبب انهيار أرضي جرف سيارة كانوا فيها.

وأفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية بأن عدد القتلى بسبب موجة الطقس السيئ بلغ 17 شخصا ما عدا قتلى صقلية.

وكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على تويتر، يوم الأحد، إنه سيتوجه إلى صقلية وإنه على اتصال مستمر مع المسؤولين بشأن الوضع المأساوي في شمال البلاد.

وتجتاح الأمطار والعواصف إيطاليا منذ عدة أيام واقتلعت ملايين الأشجار وعزلت قرى وطرقا، وكانت منطقتا ترينتينو وفينيتو الشماليتان من أكثر المناطق تضررا