علماء: القهوة الساخنة صحية أكثر من المثلجة

جهينة نيوز:

أعلن علماء أن القهوة الساخنة أفضل من المثلجة لأنها تحتوي على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة.

ويقول الكيميائيون في جامعتي، فيلادلفيا وتوماس جيفرسون، إن عملية التسخين السريع للقهوة تخلق المزيد من الأحماض الكاملة التي تساعد على ضخ الأوكسيجين حول الجسم.

ووجد فريق البحث أن مستويات الحموضة في القهوة الساخنة والباردة، متطابقة تقريبا.

وتعد الورقة البحثية المنشورة في مجلة "التقارير العلمية"، الأولى على الإطلاق في مجال تحليل الفوائد الصحية واسعة النطاق لسوق المشروبات البادرة، والتي نمت بنسبة 580% بين عامي 2011 و2016.

وفي العام الماضي، نشرت جمعية AHA دراسة وجدت أن كل كوب إضافي من القهوة يعزز صحة القلب.

ولكن الأبحاث الجديدة التي أجراها أساتذة الكيمياء ومحبو القهوة، نيني راو وميغان فولر، تشير إلى أن أولئك الذين يختارون شرب القهوة للحصول على فوائد صحية معينة، يجب عليهم الاستمرار في تناول المشروب اللذيذ.

وانتشرت مزاعم تقول إن المشروب البارد أقل حموضة، وبالتالي يقلل من خطر حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل ارتجاع الحمض وحرقة المعدة.

وفي حين أن فوائد القهوة هي موثقة بشكل جيد، بما في ذلك خفض مخاطر السكري والاكتئاب وكذلك بعض أنواع السرطان، وجد الباحثون أن سخونتها مفيدة أيضا، ولا يوجد ما يدعم الادعاء السائد بأن القهوة الباردة تحوي نسبة أقل من درجة الحموضة (pH).

وقالت فولر: "تحتوي القهوة على الكثير من مضادات الأكسدة، وإن كنت تشربها باعتدال، فإن الأبحاث تظهر أنها يمكن أن تكون جيدة جدا. ووجدنا أن القهوة الساخنة لديها خصائص مضادة للأكسدة بشكل أكبر".