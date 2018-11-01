الحرس الثوري الإيراني لترامب: لا تهددنا وتعلم جيدا كم جندي أمريكي ينتحر يوميا

جهينة نيوز:

حذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من توجيه أي تهديدات إلى إيران لا سيما على الصعيد العسكري.

وقال جعفري، في كلمة ألقاها اليوم الأحد في طهران خلال مراسم ما يسمى بـ"يوم مقارعة الاستكبار"، إن القبض على "وكر التجسس الأمريكي" في طهران يوم 4 نوفمبر 1978 من قبل طلبة الجامعات الإيرانية "بداية لانتصار الثورة الإسلامية"، معتبرا أن هذا الحدث "شكل يوما لانهيار هيمنة وسلطة أمريكا في كافة أنحاء العالم".

وأضاف أن "آهات الجنود الأمريكيين المرعوبين في طبس لا تزال تقرع الأسماع كما أن آهات جنود بحريتكم وزملائهم البريطانيين في مياه الخليج الفارسي لا تزال مسموعة".

وأردف جعفري، مخاطبا ترامب: "إنك تعلم جيدا عدد الجنود الأمريكيين الذين يقدمون على الانتحار يوميا بسبب معاناتهم من الكآبة والرعب جراء حضورهم في جبهات الحرب، لذلك لا تهدد إيران ولا تخيفها من التهديد العسكري".

وتابع قائد الحرس الثوري: "إن تاريخ 40 عاما من عمر الثورة يجسد الهزائم المتتالية التي منيت بها أمريكا في مواجهة العزيمة الوطنية لإيران وجبهة المقاومة الإسلامية إذ أن الأمريكيين وحلفاءهم في المنطقة اختبروا مختلف الصراعات سواء الأمنية أو الدفاعية أو الثقافية أو السياسية مع الشعب الإيراني".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أكدت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها ستعيد يوم 5 نوفمبر عرض حزمة كبيرة من العقوبات على القطاعين النفطي والمالي في إيران بسبب برنامجها النووي، حيث ذكرت أن هذه الإجراءات التقييدية ستشمل 700 مؤسسة وشخصية