مجلة أمريكية " تتحدث عن دبابة تي-90 السورية "المعجزة" و هذا ما قالته

جهينة نيوز:

يعتقد الخبراء الأمريكيون أن روسيا وحدها هي التي استطاعت إنشاء معدات قادرة على القتال في أي ظروف.

و لا تزال الدبابات الروسية "تي-90" تظهر معجزاتها الحيوية وتقاتل في أي ظروف، و ذلك بحسب مجلة ناشيونال انترست الأمريكية التي كتبت عن دبابات الجيش العربي السوري و دبابات السعودية و العراق و تركيا في تقرير مخصص عن دبابات تي-90.

وتشير المجلة إلى أن الجيش العراقي، المسلح بدبابات من طراز M1 ، لم يتمكن من منع غزو الموصل في عام 2014 ، فيما الدبابات الأمريكية و الألمانية لم تنفع السعوديين في حرب اليمن و قد حولها الحوثيين الى كتل من النار, و كذلك تركيا التي خسرت عدد من دباباتها, لكن دبابات "تي-90" الروسية تواصل العمل بفعالية في الشرق الأوسط, و هناك فرق بين الحديث عن خسارة ثلاث دبابات تي-90 في سورية تمت السيطرة عليهم بكمائن و بين خسارة مئات الدبابات الامريكية و الالمانية التي تدمرت تماماً.

و قالت المجلة لقد عرض "المتمردون في سورية" في إشارة للإرهابيين فيديوهات لإستهداف دبابات تي-90 مع الجيش السوري و لكن في الفيديو يظهر إصابة الدبابة و لكن بعد قليل ينقشع الغبار و تكمل الدبابة عملها و كأن شيئاً لم يكن.

و أشادت المجلة بالدبابات الروسية التي وصلت الى سورية بما فيها الأقدم من تي-90، و قالت عن تي-90 ليست مجهزة بدرع فولاذي قوي فحسب، ولكن أيضا نظام دفاعي ديناميكي، فضلاً عن نظيام شتورا-1 الذي يكشف أي شعاع ليزر موجه الى الدبابة و يشغل غيمة دخان تظليلي أو بشكل آلي يطلق قذائف مضادة للصواريخ و أكثر من ذلك يوجه المدفع الى مصدر المهاجم.

وقالت المجلة الامريكية الدبابات الروسية لا تزال تواجه أنظمة الصواريخ الأمريكية، في الوقت الذي "تحترق" فيه الدبابات الأمريكية والألمانية مثل الكبريت. وفقا للخبراء، لا يجب أن تؤخذ جميع المقارنات في السنوات السابقة بعين الاعتبار، لأن الدبابات الروسية أكثر قدرة من الدبابات الأجنبية.