الصين تكشف عن سلاح مثير للجدل شغل الناشطين

جهينة نيوز

كشفت الصين عن منظومة " WS-600L" الصاروخية في معرض تشوهاي 2018 و قد شغلت صورة المنظومة المهتمين بالشأن العسكري حيث إعتقد الكثير من الناشطين أن هذه المنظومة هي منظومة صواريخ مستنسخة عن نظام الدفاع الجوي الروسي اس-400 و خصوصاً أن الصين أنتجت سابقاً منظومة اس-300 بترخيص روسي.

موقع " 3g.china.com" نشر الصور الأولى للمنظومة و قال إنها النسخة الصينية من منظومة اس-400 بعيدة المدى, بينما كتب الخبير الروسي يوري ليامين على صفحته على التويتر هذه المنظومة هي متعددة المهام و استشهد باللوحة التعريفية للمنظومة, في حين أكد خبراء أن الصاروخ المعروض جانب المنظومة ليس صاروخ دفاع جوي و المنظومة هي منظومة ارض ارض متعددة المهام.

هذا و شغل الناشطين أيضاً ظهور منظومة الدفاع الجوي الصينية قصيرة المدى " FM-2000" المستنسخة عن منظومة تور أم-1 الروسية.