نسيت أن تنزل من الباص فتسببت بمقتل 15 راكب

جهينة نيوز

نشرت وكالة شينخوا الصينية قبل أيام فيديو يظهر سقوط حافلة ركاب من جسر فوق نهر اليانغستي في الصين وغرقها في النهر، يوم الأحد 28 أكتوبر الماضي.

وسمح الفيديو الذي سجلته الكاميرا الداخلية للحافلة، بعد انتشالها من عمق 71 مترا، بالاطلاع على السبب الرئيسي لانحرافها فوق الجسر ومن ثم سقوطها في النهر.

ويبين الفيديو كيف هجمت إحدى راكبات الحافلة على السائق وحاولت ضربه. كما تظهر اللقطات مناورات السائق لتفادي هجوم المرأة الغاضبة وفقدانه السيطرة على الحافلة، حيث استدار بها بحدة ما أدى إلى وقوع الحادثة آنذاك.

و جديد المعلومات التي تم الكشف عنها أن المحققون يعتقدون أن سبب غضب المرأة هو رفض السائق التوقف على الجسر لتنزل، بعد أن نسيت النزول في محطتها اللازمة, و عليه بدأت بضرب السائق ليندلع الشجار الذي تسبب بمقتل 15 راكب بينهم السيدة, هذا وتمنع قوانين السير وقوف حافلات النقل إلا في أماكنها المحددة