بيع جدارية آشورية ب35 مليون دولار.. ووزارة الثقافة العراقية تعترض

جهينة نيوز

باعت دار كريستي للمزادات في نيويورك جدارية آشورية تعود للملك آشور ناصر بال الثاني مقابل 35 مليون و900 ألف دولار أميركي.

وذكر رئيس القسم الدولي للآثار في دار كريستي "جي ماكس بيرنهايمر" : أن المنحوتة الآشورية بلا شك أروع ماطرح في السوق منذ أكثر من جيل ، وهي كانت في قصر ملكي قديم في العراق.

وقال :أن المنحوتة استخرجت بين 1845 و1851 بموافقة من السلطان العثماني من خلال سوق مشروعة للأعمال الفنية من العالم القديم منذ قرون وكان لها تأثير عميق في الثقافة الغربية.

و يذكر أن وزارة الثقافة العراقية اعترضت على بيع الجدارية الآشورية الأثرية في مزاد علني في نيويورك ، وأكدت أنها سرقت من العراق ، ودعت لاتخاذ موقف جاد في الضغط على الأمريكيين لوقف بيع الجدارية ، لأنها تريد أن تدافع عن ما تبقى من التراث الثقافي العراقي.