العلماء يكشفون السبب الرئيس لزيادة طول العمر بين الكائنات

جهينة نيوز

توصل علماء جامعة فاندربيلت الأمريكية إلى أن متوسط طول عمر الحيوانات والبشر له علاقة بعدد الخلايا العصبية في الدماغ.

ودرست العالمة البرازيلية، سوزان هيركولانو-هوزيل، أخصائية أمراض الجملة العصبية، معلومات شاملة عن أكثر من 700 نوع من الحيوانات ذوات الدم الحار، باستخدام قاعدة بيانات "AnAge". وحللت عدد الخلايا القشرية العصبية لمختلف أنواع هذه الحيوانات وقارنت بينها.

واتضح للعالمة أنه في 75% من الحالات، كان بالإمكان التنبؤ بطول العمر بصورة صحيحة، فمثلا، تعيش الطيور تقريبا أكثر بعشر مرات من الثدييات التي لها نفس مؤشر كتلة الجسم، ولكن بأقل خلايا عصبية في الدماغ. وسابقا، كان العلماء يركزون اهتمامهم على الوزن وعملية التمثيل الغذائي، وكانت توقعاتهم صحيحة بنسبة 30% فقط .

وقالت هيركولانو-هوزل: "تعاملنا مع البشر بشكل منفصل، وأخذنا بالاعتبار طول مرحلة الطفولة ومرحلة ما بعد سن اليأس. وقد بينت نتائج دراستنا أن البشر يعيشون في المتوسط كالحيوانات التي لديها نفس العدد من الخلايا العصبية القشرية في الدماغ".

المصدر: نوفوستي