بغداد: التنسيق بين الجيشين العراقي والسوري مستمر في ضرب الإرهاب

جهينة نيوز:

أكد اللواء الركن قاسم محمد صالح معاون قائد الفرقة المدرعة الثامنة في الجيش العراقي أن التنسيق وتبادل المعلومات بين الجيشين العراقي والسوري أفضى إلى تنفيذ ضربات متواصلة للعناصر الإرهابية مشيرا إلى تعزيز الوحدات المقاتلة والمدرعة على الشريط الحدودي بين البلدين للحيلولة دون تنقل العصابات الإرهابية.

وقال صالح في تصريح لمراسلة سانا ببغداد: إن “قيادة عمليات الجزيرة العراقية نشرت اليوم كتيبة مدرعة على محور قضاء القائم العراقي لتعزيز تدابير التحصينات البرية والجوية والرصدية”.

وأوضح صالح أن “إرهابيي تنظيم داعش محصورون الآن في جيب من أربع جهات في منطقة انتشارهم غرب الحدود العراقية في هجين وسوسة والباغوز.. وأن القرى الموجودة قرب الحدود السورية العراقية مؤمنة بشكل جيد جدا”.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أكد في الـ 28 من الشهر الماضي أهمية الاستمرار في ملاحقة الخلايا الإرهابية وتأمين الحدود السورية العراقية باعتبار أن ساحة الإرهاب مشتركة بين البلدين