العفو الدولية تعلق على حكم النظام البحريني على الشيخ علي سلمان

جهينة نيوز:

وصفت منظمة العفو الدولية قرار محكمة الاستئناف البحرينية بحق زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان “يعد مؤشرآً خطيرًا بأن السلطات في البحرين مستمرة بسياساتها التعسفية وغير القانونية ضد المعارضين والناشطين السلميين”.

وانتقدت منظمة العفو الدولية قرار محكمة الاستئناف التي قضت اليوم باستبدال حكم البراءة بالحكم المؤبد على الشيخ علي سلمان.

وأصدرت محكمة الاستئناف اليوم الأحد 4 تشرين الثاني/نوفمبر حكماً بالسجن المؤبد على الأمين لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وألغت حكم البراءة بحقه من المحكمة الكبرى، كما أصدرت حكماً بالمؤبد على النائبين السابقين في عن كتلة الوفاق الشيخ حسن سلطان، وعلي الأسود وذلك بتهمة “التخابر مع قطر”.

مرآة البحرين