الرئيس الأسد خلال استقبال لافرنتييف: نشيد بجهود موسكو لتحييد التدخلات الخارجية بالشأن السوري

جهينة نيوز:

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والوفد المرافق لهما.

ووضع لافرنتييف الرئيس الأسد خلال لقاء اليوم، في صورة مباحثات القمة الرباعية التي عقدت مؤخراً في إسطنبول، والجهود التي تبذلها موسكو مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية، بغية تذليل العقبات التي تقف أمام إحراز تقدم في المسار السياسي، يساهم في إنهاء الحرب على سورية.

وأشاد الرئيس الأسد بالجهود الكبيرة التي يبذلها المسؤولون الروس، وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، من أجل تحييد التدخلات الخارجية بالشأن السوري، بما يساهم في مساعدة السوريين على تقرير مستقبلهم بأنفسهم، وفق ما تقتضيه مصالح الشعب السوري.

وتطرق اللقاء إلى موضوع تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي، حيث كان هناك اتفاق على مواصلة العمل المشترك بين روسيا وسورية، من أجل إزالة العوائق التي ما زالت تقف في وجه تشكيل هذه اللجنة.

صفحة رئاسة الجمهورية على تلغرام