قطع رأس لاعب برازيلي لاغتصابه زوجة رجل أعمال!

جهينة نيوز:

كشف رجل الأعمال البرازيلي أديسون بريتس بأن الدافع وراء قتله لاعب نادي ساو باولو البرازيلي، دانييل كوريا فريتاس المعار إلى "ساو بينتو"، هو أن اللاعب قام باغتصاب زوجته.

وقالت صحيفة "The Sun" نقلا عن البرنامج التلفزيوني "Brasil Urgente"، أن اللاعب دانييل كوريا فريتاس كان مدعوا إلى بيت رجل الأعمال أديسون بريتس، لحضور حفل عيد ميلاد ابنته آلانا (18 عاما).

وادعى رجل الأعمال وفقا للمصدر أنه سمع صوت زوجته وهي تصرخ طلبا للنجدة، فهرع إلى الغرفة ورأى لاعب كرة قدم عاريا من ملابسه يقوم باغتصابها.

يذكر أنه تم العثور على اللاعب، البالغ من العمر 24 عاما، في 28 أكتوبر الماضي، في إحدى الغابات، مقتولا وتعرض للتعذيب والتمثيل بجثته، حيث قطع رأسه وعضوه التناسلي.

لنتا.رو