إيران تكشف عن مشروع اسرائيلي للتحكم بولي العهد السعودي من الامارات

جهينة نيوز

قال امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي ان خطط تشكيلات الكيان الاسرائيلي في ابوظبي للتحكم في ابن سلمان آلت الى الفشل بعد حادثة قتل خاشقجي.

واشار رضائي، لدى استقباله زعيم حركة أمة الاسلام في اميركا لويس فرخان وحشد من المسلمين الاميركان في يوم مقارعة الاستكبار العالمي، الى نكث الحكومة الاميركية للعهود، موضحا ان ترامب انتهك اتفاقا دوليا ويواصل ممارساته اللاقانونية واللاانسانية عبر تمديد الحظر الظالم.

وشدد، اننا سنهزم ترامب وسيخرج خالي الوفاض بفضل الله تعالى.

واكد على ضرورة التمسك بالوحدة أكثر مما مضى في هذه الاجواء التي يعمل فيها ترامب على خلق المشاكل لشعبنا.

ونوه الى "اننا نريد تشكيل نهضة عالمية ونعتبر ذوي البشرة السوداء جزءا من الثورة الاسلامية وعند استيلاء طلبتنا على السفارة الاميركية أمر الامام الخميني (رض) بالافراج عن السود والنساء فورا وهو مايعني ان السود معنا ولامشكلة بيننا".

ووصف العالم الاسلامي اليوم بأنه يجتاز أصعب الظروف حيث ترتكب الأيدي الشيطانية جرائم قتل المسلمين كما ان الاحداث في نيجيريا تدلل على ان المسلمين يعانون من أسوأ أنواع الظلم وفي المقابل فإن تقدما يتم تحقيقه في مواجهة مخططات الاميركيين حيث ان شعوب العراق وسوريا واليمن تقاتل دفاعا عن نفسها، "واننا على ثقة بأن المسلمين سيحررون المنطقة في العقد المقبل وان يد الغيب تقف وراء هذه الاحداث".

ولفت الى ان الفرصة لاتسمح للادلاء بتفاصيل عن الهزائم التي مني بها الاميركيون في العراق وسوريا، وقد منحت في العراق مقترحات لتقديم مبالغ طائلة للنواب، خلال الشهرين الاخيرين، لترشيح الشخص المرغوب لديهم في تشكيل الحكومة وان لديه معلومات كثيرة عن الهزائم المتتالية للاميركيين والبريطانيين.

وفي سياق آخر وصف العلاقات بين قائد الثورة والشعب الايراني بالجيدة، موضحا ان الشعب يولي ثقته بقائد الثورة وان عددا كبيرا من الناس يدافعون عن الاسلام في مواجهة الارهابيين في البلدان الاسلامية ويلقون الشهادة وان هؤلاء الشبان المتطوعين فاننا سنحقق النصر في الدفاع عن البلاد باعتماد المقاومة، وقد أجج ترامب حربا نفسية حيث وجّه بوارجه الى المياه القريبة من سواحل كوريا الشمالية الا انه دخل في مفاوضات معها، فهو يطلق كثيرا شعارات كاذبة.

وكالة فارس