الشوكولاتة والشاي والقهوة يطيلون العمر.. ولكن بشرط واحد!

جهينة نيوز

كشف بحث علمي جديد أن تناول الشيكولاتة أو احتساء الشاي أو القهوة، قد يساعد الإنسان على العيش لفترة أطول، وهذا يتم وفقًا لشرط واحد

وتوصلت الدراسة إلى أن إضافة الشاي أو الشيكولاتة أو القهوة بمكملات الزنك ينشط مركبًا يساهم في إبطاء الشيخوخة، كما أن هذه الوصفة تقاوم "الإجهاد الداخلي"، الذي قد يتراكم بشكل طبيعي على مر السنوات، ويؤدي إلى السرطان أو مرض الزهايمر.

كما يعد الزنك عنصرًا معدنيًا مهمًا يساهم في الكثير من الوظائف الأساسية للجسم، وذلك كدوره في إنتاج الأنسولين والبروتينات، وتقوية جهاز المناعة وتنمية الأجنة.

وقال باحثون ألمان، من جامعة إرلنغن نورنبيرغ، إن الزنك مكمل آمن "نسبيًا"، حتى لو تم تناول جرعات عالية منه، وأشاروا إلى أن اعتماده بانتظام في وجباتك الغذائية يساعد على إبطاء الشيخوخة، مضيفين "للزنك فوائد أخرى مثل تحسين وظيفة الكبد، ومكافحة فشل القلب، كما أنه يلعب دورًا مهمًا في تطوير القدرات التعليمية والسلوكية".

وأضافوا: "تحتوي الشوكولاتة والقهوة والشاي على مضادات الأكسدة، التي تساهم في مكافحة تلف الخلايا".