احذروا تقبيل الاطفال..100 مليون ميكروب تهدد الطفل

جهينة نيوز

تقبيل الأطفال أو العض البشري على سبيل الدعابة، يسبب الكثير من المخاطر على صحة الطفل الصغير أو حديث الولادة أو حتى للشخص العادي، حيث يكون التقبيل لكسب محبة الطفل وإظهارًا من الشخص حبه الزائد له وعطفه عليه، ولكن ما يلبث هذا الحب أن يتحول إلى الكثير من المشكلات الصحية، سواء انتقال البكتريا أو الفيروسات من فم الشخص للطفل مباشرة.

ومن جانبه، قال دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال وزميل كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، إن تقبيل أو عض الطفل على سبيل الحب، يتحول إلى مشكلات صحية تنتقل مباشرة للطفل، وذلك لأن فم الإنسان يحتوي على 190 نوعًا مختلفًا من الميكروبات، حيث أن القبلة الواحدة قد تعرضه لـ100 مليون ميكروب.

وأضاف "بدران" خلال تصريحاته لـ"اليوم الجديد"، أن تجويف فم الإنسان يحتوي على 100 مليون ميكروب والتي تتعايش داخل الفم بين الأسنان وجيوب اللثة، والتي تتحول لميكروبات ضارة بانتقالها لنسيج آخر من خلال القبلة أو العضة.

وتابع استشاري الأطفال، أن عضة الإنسان تعد أقوى وأخطر، لكونها تحمل الفيروسات والتي تنتقل بسهولة، لافتًا أن الذكور أكثر تأثرًا بثلاثة أضعاف من الإناث، ومن مضاعفات العض البشري، أنها تؤدي إلى تورم الأنسجة وضيق الأوعية الدموية، وتكثر في ناقصي المناعة، فضلًا أنها قد تؤدي إلى تهتك الجزء "المعضوض"، حيث أنه يتعرض الشخص للنزيف والالتهابات الميكروبية، نتيجة لوجود ميكروبات الفم واللعاب.

واستكمل، أن العض البشري قد يسبب الإصابة بأمراض الالتهاب الكبدي "بي سي"، والهربز، والدرن، والزهري، والتيتانوس، لوجود جرح نتيجة لهذه العضة أو القبلة، فضلًا أن القبلات تنقل بعض البيكتريا والفيروسات المسببة للأمراض، والتي تنتشر من لعاب أو دم شخص إلى آخر عن طريق القبلات، وذلك مثل فيروسات البرد، وأغلب الفيروسات التنفسية، فضلًا أنه يمكن أن تنقل القبلات 80 مليون بكتيريا خلال 10 ثوانٍ.

وأوضح، أن من بين الفيروسات التي يمكن نقلها من خلال القبلة، فيروس الهربس البسيط، ويمكن أن ينتقل خلال الاتصال المباشر مع الفيروس عند التقبيل خاصة عندما تتشكل البثور أو تنفجر، مشيرًا إلى أنه تزداد الخطورة عندما يكون الذي يقبل الطفل مدخن، حيث إن المدخنين لديهم بكتيريا أكثر من الآخرين في أفواههم، وبالتالي يزيدون من مخاطر العدوى، خصوصًا للأطفال والأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة.