صحفية تجرى جراحة تجميل لإجبار الجمهور على الاستماع إليها

جهينة نيوز

قررت صحفية الرياضة المحبوبة في الأرجنتين إجراء جراحة عاجلة وذلك لتجبر الجمهور على الإستماع لما تقوله خلال نشرات الأخبار بدلاً من النظر إليها.

واستطاعت ناتي جوتا ان تحقق نجاح كبير في مجال الإعلام الرياضي لكنها لاحظت دائمًا تتبع الناس لها ولشكل جسدها المميز لذا قررت إجراء جراحة تجميل لصدرها.

وأضافت ناتي أنها كانت تعاني من آلالام شديدة في الظهر لذلك أجرت الجراحة، وبعد انتهاء مرحلة التعافي شاركت ناتي الجمهور صورها الجديدة على "إنستقرام" وقام الجميع بدعم قرارها.

الجدير بالذكر أن ناتي جوتا يتابعها أكثر من مليون و100 ألف شخص على "إنستقرام"