قصة زهرة الخشاش التي يلبسها البريطانيون في تشرين الثاني

جهينة نيوز

في هذه الفترة من كل عام، يتكرر المشهد نفسه في شتى أنحاء بريطانيا: زهرة حمراء تزين السترات والفساتين، من أبسط أفراد العامة وحتى رؤساء الحكومة.

في يوم 11 تشرين الثاني من كل عام يحيي البريطانيون ذكرى ضحايا المحاربين في الحرب العالمية الأولى. والبداية كانت في عام 1921، حين احتفل البريطانيون للمرة الأولى بهذه المناسبة.

ولم يكن اختيار هذا اليوم من قبيل المصادفة، إذ أن الحرب العالمية الأولى انتهت في الساعة الحادية عشر من يوم الحادي عشر من الشهر الحادي عشر من عام 1918. واختار المدنيون هذا اليوم لتذكر أولئك الذين ضحوا بأرواحهم من أجل السلام والحرية.

وكانت قصيدة لجون ماكري عن حقول فليندرز مصدر الالهام للاحتفال بهذا اليوم الذي أصبح من الأعياد البريطانية.

وفي الأيام التي سبقت الإحياء الأول للذكرى، راح وزير أمريكي للحرب يبيع زهور الخشخاش للأصدقاء، وذلك بهدف جمع التبرعات للمحاربين القدماء.

ومنذ ذلك الحين، تُنظم كل عام حملة جمع التبرعات، التي صارت معروفة باسم Poppy Appeal.

وكان 1921 هو العام هو الذي تأسس فيه الفيلق الملكي البريطاني.

وفي البداية، كانت الزهرة مصنوعة من الحرير، وليس من الورق كما هو الحال اليوم.

وفي عام 1922، أقيم مصنع لإنتاج هذه الزهرة، وتم تعيين الجنود الذين أصيبوا بإعاقات في الحرب عمالا به.

وفي 2018، يقول الفيلق الملكي البريطاني إن حملة هذا العام تهدف إلى توجيه الشكر لجيل الحرب العالمية الأولى، وذلك في ذكرى مرور 100 عام على نهاية تلك الحرب.

وقد أقيم نصب لزهرة الخشخاش الحمراء بطول 6 أمتار في المتحف البحري الوطني. ويحمل النصب رسائل كتبها بعض أولئك الذين عاشوا تلك الحرب