حاملات الطائرات الأمريكية في الخليج تحت مرمى الصواريخ الايرانية

جهينة نيوز

حذّر نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين سلامي، أمريكا، من أن حاملات طائراتها تحت مرمى صواريخ إيران الدقيقة، ولم يعد بإمكانها الهيمنة على الخليج كما كانت سابقا.

وقال العميد سلامي في حديث للتلفزيون الإيراني اليوم: من غير الممكن أن تشن أمريكا حربا ضد إيران، والسبب في اعتقادنا هو القدرة العسكرية لدينا، حيث باستطاعتنا تهديد المصالح الأساسية العسكرية للولايات المتحدة في المنطقة، وعندما قال ترامب إن إيران تستطيع أن تحتل المنطقة في غضون 12 دقيقة، قلنا له نحن لا نبحث عن احتلال المنطقة، لكننا نستطيع إنهاء الهيمنة الأمريكية على المنطقة في أقل من هذه المدة".

وحول تواجد الأسطول البحري الأمريكي في الخليج قال نائب القائد العام للحرس الثوري، إن الولايات المتحدة لم تعد تهيمن على منطقة الخليج كما كانت في السابق، و"إن حاملات الطائرات الأمريكية في مرمى صواريخنا الدقيقة، وإن معداتهم العسكرية باتت عتيقة، لذلك أكد قائد الثورة الإسلامية أنه سوف لن تكن هناك حرب ولن نتفاوض مع الولايات المتحدة، وهذه هي الاستراتيجية الأساسية للثورة الإسلامية".

وفي إشارة إلى المرحلة الجديدة من العقوبات على إيران التي ستدخل حيز التنفيذ غدا، أعلن سلامي: "اليوم وغدا يعدان يومين عظيمين لدى الشعب الإيراني، حيث أن الولايات المتحدة زعمت في البداية بأنها سوف تخفض من مبيعات النفط الإيراني حتى تصفيرها، لكن فيما بعد غيرت رأيها إذ أدركت أنها غير قادرة على ذلك، كما منحت استثناءات لثماني دول فيما يخص شراء النفط الإيراني، وذلك يعد انتصارا للجمهورية الإسلامية".

وعن أهداف ترامب من الحرب الاقتصادية ضد إيران، قال سلامي:"أمريكا تحلم بإسقاط النظام الإسلامي في إيران، وأن أحلامها واهية، وقد سعت إلى عزل إيران في الزاوية وقطع علاقاتها مع العالم، لكن اليوم نرى أن أمريكا هي التي انعزلت، إذ باتت على خلاف مع بعض حلفائها كباكستان وتركيا وكندا، كما أن هناك حربا اقتصادية بين الولايات المتحدة وكل من الصين وأوروبا، حيث يعكس ذلك عزلة أمريكا عن المجتمع الدولي".

وأضاف أن الدول الأوروبية أيضا لم تعد تتّبع سياسات واشنطن كما كانت في السابق، وروسيا بدورها تنوي شن حرب باردة جديدة ضد الولايات المتحدة، وهذا كله دليل على أن العالم بات يصبح في مواجهة البيت الأبيض.

المصدر: وكالة مهر