أنصار الله تستهدف بصاروخ باليستي تجمعا لقوات "التحالف" في الحديدة غربي اليمن

جهينة نيوز

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليوم الأحد قصف تجمعا لقوات التحالف السعودي والقوات الحكومية المشتركة في محافظة الحديدة غربي اليمن، بصاروخ باليستي.

وذكرت قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، أن "الاستهداف جاء بصاروخ باليستي من طراز بدر1 بي".

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت السبت الماضي، امتلاكها تقنيات متطورة للصواريخ الباليستية الذكية.

وأضاف بيان للقوة الصاروخية أن الإعلان عن امتلاك تقنية الصواريخ الذكية والصاروخ بدر 1 — P الذكي، جاء بعد تجارب عديدة في الميدان.

وتابع "على العدو أن يدرك أنه أمام يمن باليستي لن يحول بينه وبين امتلاك القوة الدفاعية حائل".

وأضاف أن "صاروخ بدر 1 باليستي مطور من الصاروخ المحلي بدر واحد، ويعمل بالوقود الصلب وبدقة عالية".