مواصلة انتهاك تخفيف التوتر في إدلب والاعتداء بالقذائف على جورين ومعان بريف حماة

جهينة نيوز

واصلت التنظيمات الإرهابية انتهاكاتها لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في إدلب باستهدافها بقذائف الهاون محيط بلدتي جورين ومعان في ريف حماة الشمالي.

وخرقت المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة وما يسمى “الحزب التركستاني” خرقت مجددا اتفاق منطقة تخفيف التوتر في إدلب واستهدفت بـ 4 قذائف هاون محيط بلدتي جورين ومعان بالريف الشمالي.

وافادت سانا أن الاعتداءات الإرهابية بالقذائف أوقعت أضرارا مادية ولم تتسبب بوقوع إصابات بين المدنيين.

وكانت سورية أعربت عن ترحيبها بالاتفاق حول محافظة إدلب الذي أعلن عنه في أيلول الماضي في مدينة سوتشي الروسية مؤكدة أنه كان حصيلة مشاورات مكثفة بينها وبين الاتحاد الروسي وبتنسيق كامل بين البلدين.

وردت مدفعية الجيش على مصادر إطلاق القذائف وألحقت بالإرهابيين خسائر بالعتاد والأفراد.

وتنتشر بريف حماة الشمالي مجموعات إرهابية تتبع بمعظمها تنظيم جبهة النصرة و”الحزب التركستاني” الذي اغلب مرتزقته أجانب تسللوا عبر الأراضي التركية.