زوجة محمد رمضان في السجن بتهمة القتل الخطأ

جهينة نيوز

أمرت النيابة المصرية بإخلاء سبيل زوجة الفنان محمد رمضان وصديقتها وحبس مدير أعماله أربعة أيام على ذمة التحقيق وذلك بتهمة القتل الخطأ.

وكانت زوجة الفنان محمد رمضان وصديقتها تركبان سيارة يقودها مدير أعمال محمد رمضان على الطريق الدائري، فاصطدموا بسيارة أخرى يقودها سائق سوداني ومعه امرأتان، فأدى الحادث إلى وفاة السائق وإصابة الراكبتين اللتين كانتا معه وإصابة زوجة محمد رمضان وصديقتها.

وتم إبلاغ شرطة النجدة التي حضرت على الفور وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة، واصطحبت زوجة رمضان وصديقتها ومدير أعماله إلى مركز إمبابة بكرداسة