تركيا تستدعي سفيرتها في أوغندا.. والسبب ملابسها الاحتفالية

جهينة نيوز

استدعت وزارة الخارجية التركية، صدف ياوزالب، سفيرة تركيا في كمبالا منذ 5 سنوات، وذلك بعد تعرضها لانتقادات حادة، بسبب ملابسها خلال الاحتفال بعيد الجمهورية، وذلك عندما ارتدت زيًا مستوحى من الحضارة الإغريقية.

وبحسب الحساب الرسمي للبرلمان الأوغندي عبر "تويتر"، نظمت "ياوزالب" حفل استقبال في كمبالا؛ احتفاء بالذكرى السنوية لقيام الجمهورية التركية الحديثة، والتي أسسها مصطفى كمال أتاتورك، وأظهرت اللقطات السفيرة بجانب مسؤول تركي، وهي ترتدي ثوبًا يشبه الثياب التراثية الإغريقية،

كما نشرت صحيفة "سوزجو" القومية التركية الصور عبر صفحتها الأولى، وقالت إن "ياوزالب" ارتدت زي الأسطورة "هيلين الطروادية"، التي أشعل جمالها حرب طروادة، بحسب ما ذكرت ملحمة الإلياذة، فضلًا أن مساعدها ارتدى الزي الكامل للإله "زيوس" مع إكليل من أغصان الزيتون.

وأصدرت وزارة الخارجية التركية، بيانًا أعلنت من خلاله عن إطلاق تحقيقات عاجلة بعد تداول تلك الصور، مؤكدين على قرار استدعاء السفيرة، وأفادت تلك التقارير بأن "ياوزالب" كانت تروج لفاعليات "عام طروادة"؛ للاحتفال بمرور 20 عامًا على إدراج المدينة، التي تقع آثارها قرب مدينة جناق قلعة في غرب تركيا، في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونيسكو".