توم كروز يزداد شباباً بجزء Top Gun الجديد

الأحد, 4 تشرين الثاني 2018 الساعة 12:51 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

توم كروز يزداد شباباً بجزء Top Gun الجديد

جهينة نيوز

يعاود الممثل العالمي توم كروز تصوير جزء جديد من فيلم Top Gun بعد مرور 32 عاماً على نسخته الأولى.

وبدا الممثل البالغ من العمر 56 عاماً بمظهر شبابي وكأنه لم يتقدم في السن، وهو يؤدي شخصية الملازم "بيت مافريك" عندما صور مشاهد الدراجات النارية مع جينيفر كونيلي في مدينة لوس أنجلوس.

وتحل جينيفر كونيلي ذات ال47 عاماً بأداء دور حبيبة مافريك ، بدلاً من كيلي ماكجيليس التي لعبت دور تشارلي في النسخة الأصلية.

الجدير بالذكر انضمام مايلز تيلر وغلين باول وجون هام وإد هاريس في الجزء الجديد من الفلم، الذي تم تصوير جزء كبير منه في سان دييغو مع مشاهد كثيرة في مدينة لوس أنجلوس.


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