غرق سفينة بولندية في بحر البلطيق وانقاذ جميع ركابها

جهينة نيوز

أكد المتحدث باسم خدمة البحث والإنقاذ البحرية البولندية رافال جويتسك، أن سفينة بولندية غرقت في بحر البلطيق، مساء امس السبت، وتم إنقاذ جميع الركاب البالغ عددهم 19 شخصا.

وقال جويتسك في مؤتمر صحفي: في ليلة السبت غرقت سفينة "مييتوس" والتي تقوم برحلات تجارية وصيد.

ووفقا لخدمة البحث والإنقاذ، تم إنقاذ جميع الركاب من قبل المنقذين الدنماركيين، وشاركت مروحيتان وثلاث سفن في عملية الإنقاذ.

وأضاف جويتسك: "أصيب شخص واحد في الرأس نتيجة للحادث، وتم نقله إلى المستشفى، وهو الآن في حالة جيدة".

الجدير بالذكر أن سبب غرق السفينة لم يعرف بعد، والتحقيقات جارية لمعرفة الأسباب.

سبوتنيك