جيهان علامة تحتفل بعيد ميلادها مع ولديها

جهينة نيوز

نظم الشابان خالد و لؤي نجلا الفنان اللبناني راغب علامة حفلاً صغيراً بمناسبة عيد ميلاد والدتهما جيهان.

ووجه خالد رسالة لوالدته من خلال الحفل ، عبرفيها عن سعادته بكونها والدته وبكونها امرأة ناجحة وحنونة ومميزة ، وأنها كلما تقدمت في العمر كلما باتت أكثر روعة ، وأكد أنه لا يجد كلمات مناسبة للتعبير عن مدى اعتزازه بها.

وقام الشابان بتقديم قالب حلوى ضخم تضمن أجمل صورها على مدار السنوات ، بحيث قامت هي بنشر صورة من الاحتفالية المميزة.

الجدير بالذكر أن خالد علامة كان حديث السوشال ميديا على مدار الشهر الماضي ، بعد أن منع والدته من الرقص أمام ضيوف المنزل ، وسط دهشة والده الذي أبدى سعادته بتصرف نجله الشاب.