ذهبية وبرونزية للسباحة السورية بيان جمعة في بطولة الأندية الفرنسية

جهينة نيوز

حققت لاعبة منتخب سورية للسباحة البطلة الدولية بيان جمعة إنجازاً مهما في بطولة الأندية الفرنسية بإحرازها ميدالية ذهبية في سباق 50 م حرة وميدالية برونزية لسباق 100م حرة.

واستطاعت جمعة تسجيل رقم جديد في البطولة في سباق 50 م حرة بزمن قدره 12ر26 ثانية ويأتي هذا الإنجاز بعد أقل من أسبوعين على إحرازها الميدالية الفضية في بطولة فرنسا الدولية حيث توجت بالميدالية الفضية في سباق 100م حرة.

يشار إلى أن جمعة من أبرز لاعبات منتخبنا الوطني للسباحة في السنوات الأخيرة وهي ثاني لاعبة سورية بعد غادة شعاع تتأهل إلى منافسات الأولمبياد وأبرز إنجازاتها خلال العامين الفائتين إحراز ميداليتين فضية وبرونزية في دورة التضامن الإسلامي وميداليتين ذهبية وفضية في بطولة التشيك الدولية.

سانا