الامن المصري يقضي على 19 إرهابياً بمحافظة أسيوط

جهينة نيوز

لقي 19 إرهابياً مصرعهم في تبادل للإطلاق النيران مع الأمن المصري بمحافظة أسيوط جنوب مصر.

وقال مصدر أمني مصري: “إن الأجهزة الأمنية في إطار تتبعها العناصر الإرهابية التي نفذت حادثة الاعتداء على حافلة بدير”الأنبا صموئيل المعترف” وردتها معلومات تفيد بوجود خلية إرهابية بطريق دشلوط/الفرافرة التابع لمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وأضاف المصدر أنه عند محاصرة العناصر الإرهابية لإلقاء القبض عليها بادرت بإطلاق النيران وهو ما دفع القوات المصرية إلى مبادلتهم النيران والاشتباك معهم.

وأكد المصدر الأمني تصفية 19 إرهابياً وإلقاء القبض على عدد آخر.

وكانت وسائل إعلام مصرية تحدثت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح أمس الأول جراء هجوم إرهابي استهدف حافلة جنوب مصر.

سانا