كوريا الجنوبية وامريكا تستأنفان تدريب بحري

جهينة نيوز

تستأنف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية الاثنين المقبل تدريب بحري في إطار برنامج التدريب البحري في كوريا، والذي كان متوقفا منذ أيار/مايو الماضي، لإعطاء الفرصة للتسوية الدبلوماسية لأزمة كوريا الشمالية.

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن التدريب سيستمر لمدة أسبوعين، وسوف تجرى قبالة مدينة بوهانغ الكورية الجنوبية

وتشمل خطة التدريب عقد 24 جولة تدريبية، تستمر حتى أيلول/ سبتمبر العام المقبل.

وبدأت أزمة شبه الجزيرة الكورية في الانفراج، عقب إعلان زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أونع التزامه بنزع الأسلحة النووية من بلاده، وعقد قمة تاريخية مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام.

سبوتنيك