قائد الحرس الثوري: العالم برمته شهد هزائم اميركا امام ايران

الأحد, 4 تشرين الثاني 2018 الساعة 11:01 | سياسة, عالمي

قائد الحرس الثوري: العالم برمته شهد هزائم اميركا امام ايران

جهينة نيوز

قال قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري ان لو لم يتم اقتحام وكر التجسس الاميركي لما استمرت الثورة الاسلامية لأربعة عقود ولقضي عليها في عقدها الأول، مضيفا ان اقتحام وكر التجسس الأميركي كان بداية لإنهاء الهيمنة الأميركية في ايران.

وفي كلمته التي القاها اليوم الاحد في مراسم اليوم الوطني لمقارعة الإستكبار العالمي راى اللواء جعفري انه لو بقيت السفارة الأميركية قائمة في طهران لكانت قد قامت بتقويض الثورة الاسلامية .

واكد ان ايران سنتجاوز الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة عليها وتابع قائلا: وسائل الاميركية تقر بقوة القدرات العسكرية الايرانية وتؤكد أن الولايات تخشى مواجهة هذه القدرات، والعالم برمته شهد هزائم اميركا المتكررة ضد ايران.


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