ميلانيا ترامب توجه رسالة للشعب الأمريكي بشأن زوجها!

جهينة نيوز

اتهمت السيدة الأولى في أمريكا، ميلانيا ترامب، كل من الحزب الديمقراطي ووسائل الإعلام بمحاولة تشويه صورة وسمعة زوجها.

ووفقا لقناة "NBC News"، دعت ميلانيا الشعب الأمريكي لإثبات أن وسائل الإعلام والديمقراطيين ليسوا على صواب من خلال مشاركتهم في الانتخابات القادمة.

ونقلت القناة رسالة ميلانيا ترامب إلى اللجنة القومية للحزب الجمهوري والتي قالت فيها، إن "الديمقراطيين ووسائل الإعلام المعارضة يفعلون كل ما بوسعهم لكي يشوهوا سمعة وصورة الرئيس ترامب بنشر اتهامات وأخبار كاذبة في محاولة منهم لتكوين انطباع بأن الرئيس لا يتمتع بدعم الناخبين الأمريكيين".

وأضافت ميلانيا، "يجب أن ننتصر معا في هذه المعركة. أنا أتوجه برجاء لكم ولجميع الأمريكيين في كل أنحاء البلاد، بأن يعبروا بأنفسهم عن تأييدهم وأن يساعدوا في إثبات أن الديمقراطيين ووسائل الإعلام ليسوا على صواب".

يذكر أن انتخابات الكونغرس الأمريكي ستعقد في 6 نوفمبر تشرين الثاني الجاري. حيث سيتم إعادة انتخاب مجلس النواب (435 عضوا) وحوالي ثلث أعضاء مجلس الشيوخ (35 من أصل 100 عضو).