هذه هي رسالة سوريا الى المبعوث الأممي الجديد!؟

جهينة نيوز

أعلن نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم الأحد أن سوريا كما تعاونت مع المبعوثين الخاصين السابقين، ستتعاون مع بيدرسون بشرط أن يبتعد عن أساليب من سبقه.

ونقلت جريدة الوطن عن المقداد قوله: "إن سوريا وكما تعاونت مع المبعوثين الخاصين السابقين، ستتعاون مع بيدرسون، بشرط أن يبتعد عن أساليب من سبقه، وأن يعلن ولاءه لوحدة أرض وشعب سورية، وألا يقف إلى جانب الإرهابيين كما وقف سلفه، وأن يدافع عن المثل والقيم العليا التي يتبناها ميثاق الأمم المتحدة من أجل حرية الشعوب في إطار مكافحة الإرهاب.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، تعيين الدبلوماسي النرويجي، غير بيدرسون، مبعوثا خاصا إلى سوريا، خلفا لستافان دي ميستورا.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت أمس الخميس، عن ترحيب بلادها بقرار الأمين العام للأمم المتحدة، تعيين غير بيدرسون، مبعوثا خاصا له إلى سوريا.

وشغل بيدرسون، مناصب دبلوماسية عدة، كان آخرها، سفيراً لبلاده لدى الصين منذ 2017، وممثلا دائما لها لدى الأمم المتحدة منذ 2012 حتى 2017.

كما عمل بيدرسون منسقا أمميا خاصا في لبنان (2007 — 2008) ومبعوثاً شخصياً للأمين العام إلى جنوب لبنان (2005 — 2007). وعمل مديرا لدائرة آسيا والمحيط الهادئ في قسم الشؤون السياسية في الخارجية النرويجية.

و كان بيدرسون، في عام 1993 ضمن الفريق النرويجي لمفاوضات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

ولد الدبلوماسي بيدرسون في العاصمة النرويجية أوسلو، في 28 أيلول/ سبتمبر 1955، وهو متزوج ولديه 5 أولاد.