شاهد: بندقية صينية تحرق ولا تقتل

جهينة نيوز

تتسابق جيوش العالم لتسخير التكنولوجيا الحديثة في صناعة أسلحة متطورة تمكن الجنود من مواجهة أعدائهم من مسافات آمنة.

وتعد أسلحة الليزر إحدى أبرز التقنيات الحديثة، التي يمكن أن تشهدها حروب المستقبل، ومنها بندقية الليزر الصينية الجديدة، التي تمكن الجنود من إصابة أهدافهم في مدى 800 مترا، بحسب مجلة "ووندر فول إنجينيرنغ" الأمريكية.

والبندقية الصينية الجديدة يطلق عليها "زيد واي زيد إم — 500"، ولا يتجاوز وزنها 3 كيلوغرامات.

وتستطيع البندقية الصينية حرق جلد الإنسان بمستويات غير مميتة، وهو ما يمكن الجنود من مواجهة أهداف معادية بقوة غير مميتة.

وهي بندقية محمولة، يمكن استخدامها ضد المركبات المدرعة وضد خزانات وقود الدبابات الأقل تدريعا.

وتشبه البندقية الصينية حجم البندقية الهجومية الروسية "إيه كيه — 47"، وتخطط الصين لانتاجها على نطاق واسع.

ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن البندقية الجديدة يمكن استخدامها بفعالية كبيرة في عمليات مكافحة الإرهاب، وعمليات فض الشغب.