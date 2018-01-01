فيتنامية تفوز بلقب "ملكة جمال الأرض 2018"

جهينة نيوز

فازت المتسابقة الفيتنامية فونغ خان نغوين، البالغة من العمر 23 عاما، يوم امس السبت، بلقب "ملكة جمال الأرض 2018".

ووفقا لموقع "Rappler" تدرس فونغ التسويق وتتحدث الإنكليزية والفيتنامية بطلاقة، مشيرا إلى أنه في الفيديو التقديمي لها، تحدثت عن مشروع بيئي للحفاظ على نهر الميكونغ والذي يقع في جنوب فيتنام.

وأضاف الموقع أن فونج تعتبر أول فيتنامية تفوز باللقب في تاريخ المسابقة.

وأوضح الموقع أن فعاليات مسابقة "ملكة جمال الأرض 2018" أقيمت في يوم السبت 3 نوفمبر/تشرين الثاني في مجمع مول آسيا أرينا في عاصمة الفلبين مانيلا.

وبحسب الموقع، أقيمت فعاليات المسابقة تحت رعاية من الأمم المتحدة، حيث أولت اهتماما كبيرا بقضايا الحفاظ على البيئة وما تواجه الإنسانية من مخاطر.

يذكر أن مسابقة "ملكة جمال الأرض" هي الأحدث في مسابقات الجمال الدولية. وتتميز بأن جميع المشاركين يقدمون مشاريع بيئية. كما تعتبر مسابقة "ملكة جمال الأرض" ضمن "الأربعة الكبار" من أكبر المسابقات والأعرق، جنبا إلى جنب مع "ملكة جمال الكون"، "ملكة جمال العالم" و"ملكة جمال الأمم".