أبراج يوم الأحد 2018/11/4 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 11/4:سريع الحركة والتنقل، تكره الجمود، قوي ترفض الهرب وقت الشدائد، تحب المغامرة جدا تجيد تحمل الأمور المسببة لأزعاجك تمتلك سرعة بديهة وتحب التغيير، تفرض النظام على نفسك وعلى من حولك لذلك تصل لأهدافك، بالأشهر القادمة تغيير مهني لصالحك للبعض انتهاء قصة حب بسبب سوء تفاهم، نجاحات متعددة على صعيد اجتماعي ومهني للبعض، ينصحك الفلك أن تكون متيقظ للأيام القادمة والأشهر القادمة وللبعض مشاكل مادية بينك وبين أحد المقربين، وللبعض سفر وانتقال من مكان الى آخر لكن الحلول تكون في منتصف العام القادم .

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: اليوم تشعر برغبة من التقرب من شركائك وادخال تحسين على علاقاتك سواء على صعيد شراكة عمل أو شراكة عاطفية أنت مدعو للاستقرار رغم بعض الشكوك وتردد، جرب تعيش لحظة فرح مع شريك حتى تكسر الروتين، انتبه لا تعرض علاقاتك للمشاكل خصوصا مع أصدقاء العمل وفي أخطاء تظهر نتيجة عدم الانتباه حتى لا تواجه خسارة وتجد نفسك بالاتجاه المعاكس .

برج الثور: تشعر منذ الصباح أن الأمور تمشي عكس توقعاتك وممكن تلاقي صعوبة بظبط برنامج عملك ربما بسبب تقلب بعض ظروف من حولك، وممكن تواجه بعض الصعوبات وتتراكم الأعمال وتفكر بايجاد طريقة حتى تنهي قسم من أعمالك حاول تكون أعصابك متينة وانتبه على صحتك واطلب مساعدة واعتمد حل واقعي وانتبه من الأخبار المزعجة وتسبب لك بعض القلق وابتوتر ومارس رياضة تفيدك.

برج الجوزاء: يوم جيد عندك أعمال مفيدة والحظ معك، لكن لا تطلب الكثير وتبعثر طاقاتك وقدراتك في استثمارات مهمة وممكن مكافأة معنوية خذ بعين الاعتبار كل مبالغة ولا تضعف أمام من تحب واجه كل الأمور بشجاعة خصوصا اليوم في حيوية وايجابية ترافقك يمكن يكون على صعيد أخبار أولاد، تنتظر جواب مهم على صعيد اجتماعي والمقربين الى جانبك.

برج السرطان: اليوم مشغول بأمورك العائلية وأجواء العمل من حولك تبدو عادية أو تقوم بترتيب بعض الأمور الشائكة، قد تستقبل زوار مع عائلتك أو تتعرض لبعض الصعوبات تأثيرها خفيف لكن مسار عملك هو التعامل مع العقارات نصيحة تجنب اليوم القيام بأي تصليحات ممكن تقوم بتعديل بسيط على ديكور البيت لا تأخذ قرارات متسرعة، حاول قدر الإمكان أن يمر نهارك بهدوء .

برج الأسد: يوم جيد تزداد لقائاتك واتصالاتك فيما يتعلق بأعمالك وبإمكانك تحقق أشياء بشرط تكون جدي في مسعاك وقادر على التحدي حتى تتقرب من أشخاص يهتمون لتجربتك وخبرتك ومواهبك، للبعض تقوم برحلة تهدف لمتابعة قضايا تخص دراسة تعتبر الأجواء مفيدة الك وفي توقيع وثائق مهمة وتضع شروطك، نهارك سريع وسرعة بديهتك تساعدك على النجاح.

برج العذراء: اليوم منذ الصباح تبحث بشأن مالي خاصة أنت متهور وكريم لدرجة تحتار بمعاملاتك، اليوم تحب كل شيء جديد وتكره القيود، تريد التعوض عن الأيام الماضية في فرصة مالية قادمة الك من دين أو مكافأة أو تعويض وخبر يخص أموال .

برج الميزان: كنت تنتظر الهدوء والمنطق والقمر وصل لعندك تحصل على ما تريد وتنشر تفاؤلك وتكون حاضر حتى تكسب وقت وظهور وتعيد خلط أوراقك اليومية معنوياتك عالية، تفكر بقلب صفحة تسمع أسرار من ماضي ممكن تسبب لك ضرر لا تهتم أنت قادر على التقدم وتأخذ قرار وتغير شيء مهم عندك.

برج العقرب: تنفرض عليك اليوم بعض الظروف الخارجة عن إرادتك أو تتراجع عن مشروع ، لذلك انتبه من أشخاص غيورين ومن الأذى وابدخول بدائرة مفرغة بحجة شجاعة المواجهة خاصة اليوم غير مناسب لعلاقات صداقة خليك مع نفسك اليوم خصوصا مع وجود القمر بالميزان.

برج القوس: تفرح بالأحداث التي أمامك وتنسى أحزان الماضي أصبحت خلفك لذلك وجه أنظارك للدعوات وجرب تتواصل مع الاخرين وخصوصا الأصدقاء، يوم حلو لتبادل الآراء ووجهات النظر والخبرات وأيضا احتمال تلتقي بمعرفة جديدة أو صديق قديم لا تخلي حدا يعاتبك على اهمال محبتك، اليوم بالمقابل لا تهمل مشاريعك وتعرض نفسك للشبهات وللبعض تلاقي أجوبة لقضية ضائعة.

برج الجدي: أنت مستقل ونشط تحب عملك وتحب الاستطلاع تعطي عملك أهمية ينطلب منك الإنجاز العملي وكل ماهو ملموس ومادي وأيضا تفكر ببعض التغيرات وتعرف بعض المعطيات الضرورية ممكن تكون غير متوافرة الك حاول التصميم والمغامرة واستباق الظرف حتى تحصل عليها وحتى ما تضيع فرصة النجاح اليوم ولا تتسرع، انتبه من أصحاب النفوس المريضة من حولك وانتبه على صحتك وفي وعود لا يتم الوفاء بها .

برج الدلو: تزداد رغبتك بالسفر والاتصالات بعيدة تتقرب من أشخاص يهتمون لعملك لا تبعثر طاقاتك وتركض وراء أحلام تعرف بداخلك أنها مجرد أوهام حاول ادخال تعديل أو تغيير على مفكرتك، لا تحسم أمر وتوقيع أوراق فرصتك الثمينة هي كسر القيود وتحرر من عوائق نفسية وتبدد الشكوك في تنقلات ممنوع الغضب والمعاكسة خليك حذر حتى تفتح أمامك المجالات الكثيرة وللتجار وقت جيد للاستيراد والتصدير.

برج الحوت: بطبيعتك أنت محب للإنسانية ومعظم مشكلاتك تأتي من أصرارك على إظهار أحسن ما عندك جرب ما يكون على حساب نفسك، في أشياء تتعلق بالماضي تدخل تعديل على نفقاتك ومطاليبك وتنظر في اتفاقية مالية انتبه من عنصر سلبي أو نزاع مع الشركاء فكر بموضوعية.