بعد وصف السعوديين بخليط من العرب و "الزنوج" البنتاغون يعتذر لكن ليس بطلب من النظام..!!!

جهينة نيوز:

قدمت القيادة المركزية الأمريكية اعتذارها إلى السعودية على خلفية نشرها كتيبا ترحيبيا (دليل عسكري) تم توزيعه على الجنود الأمريكيين في المملكة السعودية ، أساء لمواطني منطقة الخليج العربي بدون طلب من أي من حكومات الخليج بل بسبب تعليق فنان كوميدي.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن قسما من الكتيب بعنوان "الناس والسكان"، وصف السعوديين بأنهم "مؤلفون بشكل رئيسي من أحفاد القبائل الأصلية التي سكنت شبه الجزيرة منذ عصور ما قبل التاريخ مع خليط لاحق من "الدم الزنجي" من العبيد الذين قدموا من إفريقيا" و للمفارقة تم الاعتذار من السعوديين و لم يتم الاعتذار من الجنود الامريكيين من اصل افريقي.

وأضافت الصحيفة أن القيادة المركزية الأمريكية أفادت بأنها ستراجع وثائق أخرى منشورة على موقعها الإلكتروني للتأكد من حذف عبارة "زنجي".

هذا وسحب الكتيب المؤلف من 69 صفحة من الإنترنت، بعد ما نُشر في يونيو لصالح بعثة الولايات المتحدة للتدريب العسكري إلى المملكة العربية السعودية، وهي قوة صغيرة تضم 140 مستشارا عسكريا لمبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الرياض.

وأكد الكابتن المتحدث باسم القيادة المركزية بيل أوربان، في بيان، أن المسؤولين العسكريين يقومون بـ"مراجعة داخلية لعمليات النشر، ويقومون بإجراء مسح للمواد المنشورة سابقا لضمان عدم وجود حالات أخرى من المواد غير الملائمة على الموقع الإلكتروني".

وقال أوربان: "إننا نأسف لنشر مواد غير لائقة في موقعنا على الإنترنت دون مراجعة دقيقة"، وأضاف أنه يعتذر لأي شخص طالته الإساءة.

وقال مسؤول عسكري آخر إنه ربما تم طبع اللغة من نسخ قديمة من الكتيب ولم يتم ضبطها عندما تم لصقها في الوثيقة المحدثة على موقع القيادة على الإنترنت.

وجاء اعتذار الجيش الأمريكي بعد أن أشار حسن منهج، وهو فنان كوميدي، إلى اللغة الهجومية في عرضه على "نتفليكس"، ونقلته صحيفة "ستارز أند سترايبس" في وقت سابق يوم الخميس, في حين لم تحت السعودية على هذه الاهانة