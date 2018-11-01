الدفاع الروسية تعلن عن استشهاد 4 عسكريين سوريين بهجمات المسلحين في إدلب

جهينة نيوز:

استشهد 4 عسكريين سوريين، اليوم السبت، جراء هجمات نفذها مسلحون في محافظة شمال غرب سورية انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار في المنطقة وفق بيان لوزارة الدفاع الروسية .

وقال اللواء فلاديمير سافتشينكو ، مدير مركز حميميم : "على الرغم من النظام المعلن لوقف الأعمال القتالية إلا أن انتهاكاته لا تزال مستمرة من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية الناشطة في منطقة خفض التصعيد بإدلب".

وأوضح سافتشينكو أن المسلحين في إدلب نفذوا خلال الساعات الـ24 الماضية عدة عمليات قصف استهدفت بلدة الدجاج في محافظة إدلب وقرية أبو دالي في محافظة حماة، مشيرا إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن استشهاد 4 عسكريين سوريين بالإضافة إلى إصابة واحد آخر.

ودعا سافتشينكو "كل قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية للتخلي عن الاستفزازات المسلحة وسلك سبيل التسوية السلمية للأوضاع في مناطق سيطرتهم".

المصدر وزارة الدفاع الروسية