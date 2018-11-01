من هي الأبراج التي تتجنب الصدام ؟!

جهينة نيوز:

يتصف بعض الأشخاص بطبيعة تجنب الصدام مع المحيط عندما تحدث أي مشكلة ، فهناك من يلجأ إلى عالمه الخاص الذي يصنعه لنفسه و أخر يكتفي بالانسحاب .

إليكم الأبراج التي تتجنب الصدام و كيف تتعامل مع مشاكلها ..

– برج الحوت:

مولود برج الحوت شخصية حالمة بطبيعتها ويعيش في أحلام يقظة كشكل من أشكال الهروب من الواقع، الذي لا يستطيع التعايش معه، لذلك ستجد مولود الحوت لا يتصادم مع من حوله في حالة حدوث أي مشكلة، بل ينسحب ويدخل في عالمه الذي صنعه لنفسه، حتى وإن كان هذا العالم هو حجرته.

– برج السرطان:

أيضا يعتبر مولود برج السرطان من الـ”أبراج” التي لا تتصادم مع من حولها، ولكنها تفضل الانسحاب والدخول في عالمها الخاص، خاصة عند المرور بأزمة، وحين يجد من حوله لا يقدرون حجم معاناته لا يرهق نفسه بمحاولة الشرح لهم، ويكتفي بالانسحاب.

– برج الدلو:

أما برج الدلو المكتفي دائما بنفسه، لا يفضل الدخول في معارك خاسرة مع المحيطين به، ويجد أن أفضل طريقة لمواجهة هذه الصدامات أن ينسحب وأن يكتفي بنفسه وآرائه، على أن يعود من جديد بعد مرور الأمر.

– برج الميزان:

أيضا يعتبر برج الميزان من الأبراج التي تمتلك معايير خاصة وعالما خاصا بها، لذلك مولود برج الميزان لا يضيّع وقته في الصدامات مع من حوله، بل يحاول أن ينسحب ويهدأ ويترك المجال لمن أمامه أن يهدأ، وفي خلال هذه الفترة يكون داخل عالمه الخاص.