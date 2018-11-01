"النصرة" تبدأ تحقيقا موسعا لكشف مسربي المعلومات حول نقل أسلحتها الكيماوية

جهينة نيوز

بدأت جبهة النصرة الارهابية، مساء اليوم الجمعة، تحقيقا موسعا في محافظة إدلب بهدف التوصل إلى كيفية تسرب المعلومات حول أنشطتها الكيميائية في المناطق مختلفة من المحافظة.

وقالت مصادر محلية في محافظة إدلب لوكالة "سبوتنيك": إن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة)، وتنظيم "جيش العزة" أبرز الفصائل الموالية للنصرة، أعلنا بعد اجتماع موسع عقداه ظهر اليوم الجمعة في مدينة خان شيخون جنوب إدلب عن تشكيل لجنة لهذه الغاية.

وأوضحت المصادر "المقربة من قياديين في جماعات مسلحة تنشط في إدلب"، أن مهمة هذه اللجنة هي التحقيق مع بعض مسلحي الطرفين ومع عناصر ذراعها (الإنساني) تنظيم "الخوذ البيضاء" بهدف التوصل إلى هوية الأشخاص المسؤولين عن تسريب معلومات حول أسلحتهما الكيميائية، وحول نقل شحنات متعددة من هذه الأسلحة خلال الفترة الماضية من وإلى مناطق مختلفة ضمن محافظة إدلب، موضحة أن عملية التحقيق سوف تبدأ مساء اليوم.