النظام السعودي يمنع أرباب العمل من حجز جواز سفر العمال بعقوبة غير مسبوقة

جهينة نيوز

أصدرت النيابة العامة في السعودية يوم السبت، قرارا بمعاقبة أرباب العمل (الكفيل) الذي يحتجز جواز سفر العامل، بالسجن 15 سنة وغرامة بمليون ريال.

وأكدت النيابة العامة أن ذلك يعد من جرائم الاتجار بالأشخاص ويعاقب مرتكبيها.

وقالت النيابة السعودية في تغريدة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن: "احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل بقصد اجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو الاستغلال أو التهديد بذلك، تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص وعقوبتها السجن خمس عشرة سنة، وغرامة مليون ريال".

وأوضحت النيابة أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بأنه استخدام شخصي أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.

و يذكر أن إحتفاظ العامل بجواز سفره لا يعني أنه بإمكانه مغادرة البلد بدون موافقة رب العمل (الكفيل) حيث يحتاج العامل في السعودية الى إذن سفر من رب عمله حتى يحق له السفر.