ريال مدريد يستعيد ذاكرة الانتصارات – بنيران صديقة

جهينة نيوز

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات بعد أربع هزائم وتعادل في الدوري الإسباني لكرة القدم ، على حساب مضيفه المتواضع بلد الوليد (2-0)، اليوم السبت، وذلك ضمن الجولة الـ 11 من الليغا.

وجاء هدف ريال مدريد الأول بـ "نيران صديقة" سجله المدافع كيكو أوليفاس خطأ في مرماه، عند الدقيقة 83، بينما تكفل قائد الفريق الملكي المدافع سيرجيو راموس بإحراز الهدف الثاني من ضربة جزاء، قبل دقيقتين من الوقت الأصلي من عمر المباراة.

وحقق ريال مدريد الانتصار في أول مباراة له تحت قيادة سانتياغو سولاري، الذي تولى تدريبه مؤقتا بعد إقالة مدربه جولين لوبيتيغي،ورفع بذلك رصيده إلى 17 نقطة، وتقدم إلى المركز السادس.

بينما توقف رصيد بلد الوليد، عند 16 نقطة، وتراجع إلى المركز الثامن، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري.

RT